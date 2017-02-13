الهجوم الأخير على درعا محسوم.. لهذه الأسباب

تستميت جبهة النصرة اليوم في محاولة السيطرة على حي المنشية بعد أن بدأت بشن هجوم كبير للسيطرة عليه إلا أن الجيش السوري صد الهجوم دون إحداث أي تغيير في خارطة السيطرة بحسب مصدر عسكري.

وقال محلل عسكري للحدث نيوز أن المعركة الجديدة التي أطلقتها الميليشيات المسلحة تحت مسمى “الموت ولا المزلة” لن تكون إلا كسابقتها من المعارك التي استهدفت السيطرة على بلدة المنشية، فاشلة، وستكبدهم خسائر فادحة.

ويستند المحلل العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في استنتاجه السابق إلى أن معارك الميليشيات المسلحة السابقة فشلت في أوج تقديم الدعم الخارجي لها، وتشتيت الجيش السوري في معارك عدة على امتداد الجبهات السورية، فكيف ستنجح اليوم وتلك الميليشيات في أوج تقهقرها وسحب الدعم منها، بالمقابل ضاقت مساحة الرقعة الساخنة في سورية إثر اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وبات باستطاعة الجيش السوري تكثيف هجماته بشكل أكبر.

لماذا حي المنشية؟

يمتلك حي المنشية موقعًا استرتيجيًا كونه يطل على وادي الزيدي، الفاصيل بين حيي درعا المحطة والبلد، كما يُشرف على جمرك درعا القديم، على طريق درعا البلد- الرمثا، وتعني السيطرة عليه الإشراف على مساحات واسعة من درعا المحطة، إذ يعتبر بوابة السيطرة على مدينة درعا كاملة.

كم مرة فشلت محاولات النصرة والمسلحين في اقتحام الحي؟

يخضع الحي لسيطرة الجيش السوري منذ آذار 2013، وفشلت جميع محاولات الميليشيات المسلحة للسيطرة عليه، وقتل مئات المسلحين في محاولات كثيرة فاشلة في السيطرة عليه:

1-ففي كانون الثاني 2013 وصلت ميليشيات الجيش الحر إلى أطراف الحي، في إطار ما أسموه معركة “الرماح العوالي”، إلا أن السحر انقلب على الساحر وباءت المعركة بفشل ذريع قتل على إثرها العشرات من المسلحين.

2- في أيار 2014، أطلق المسلحون معركة جديدة بهدف السيطرة على الحي، من خلال مجموعة من الأنفاق المتفجرة لإسقاط دفاعات الجيش السوري الأولى، إلا أن الجيش اكتشف الأنفاق وقام بتدميرها وتكبيد المهاجمين خسائر فادحة انسحبوا على إثرها خائبين مجدداً.

3- معركة جديدة للمسلحين أطلقوها في حزيران 2015 تحت مسمى “عاصفة الجنوب” والتي ترافقت مع فتح جبهات عديدة في محيط مدينة درعا، لمحاولة تشتيت الجيش السوري لكنها فشلت مجددًا، وقتل أكثر من 70 مسلحاً.

ونقلاً عن تنسيقيات المسلحين يقول قادة الميليشيات المسلحة في درعا إن دفاعات الجيش السوري المعقدة هي من أفشلت المعارك السابقة.

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