حمادة: حزب الله يتعاطى بإيجابية مع الصيغ الانتخابية

أكد وزير التربية مروان حمادة في حديث لإذاعة “صوت لبنان 100,3-100,5″، “أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس يعني أنه مستعد للمناقشة وهو ليس كلاما يرسم خارطة طريق”.

وقال: “أن حزب الله كان دائما ثابتا على موقفه بالنسبة للنسبية، ولكنه يتعاطى بإيجابية مع الصيغ الأخرى”.

وأوضح أن “الحكومة هي حكومة ائتلاف ولا أحد يستطيع أن يفرض عليها خريطة طريق، والحوار مفتوح والمفاجآت آتية وخارج المفاجآت لا خروج من المعضلة”.

وعلق حمادة على كلام نصرالله حول الحوار مع الحكومة السورية بشأن النازحين السوريين، لافتا إلى أن “هناك تفاهما داخل الحكومة بأن الحوار سيأتي مع حكومة ناتجة عن الحوار السياسي في سوريا”.

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