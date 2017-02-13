طقس متقلب.. كيف سيكون خلال الأيام المقبلة ؟

يسيطر على لبنان الطقس المتقلّب والبارد المترافق مع أمطار خفيفة وثلوج خفيفة قد تصل إلى 1000 متر يليها تشكل الجليد، بحسب مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، على أن يتحوّل الطقس خلال الاسبوع المقبل إلى ربيعي ودافئ.

إليكم طقس الأيام المقبلة بالتفاصيل:

*الثلاثاء 14/ 2/ 2017: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة وثلوج على 1200 متر.

*الاربعاء 15/ 2/ 2017: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة وهطول امطار وثلوج خفيفة على ارتفاع 1000 متر متفرقة واحتمال تشكل الجليد ليلاً.

*الخميس 16/ 2/ 2017: طقس متقلب مع أمطار متفرقة خفيفة على 1000 متر وتشكل الجليد ليلاً على ارتفاع 1000 متر.

*الجمعة 17/ 2/ 2017: طقس مستقر مع برودة واستمرار تشكل الجليد ليلاً على 800 متر.

*السبت 18/ 2/ 2017: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة نهارًا وتشكل الجليد ليلاً على 800 متر.

*الأحد 19/ 2/ 2017: طقس مستقر مع درجات حرارة حول معدلها.

*الإثنين 20/ 2/ 2017: طقس ربيعي معتدل لعدة أيام.

*الأسبوع المقبل: طقس ربيعي دافئ.

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