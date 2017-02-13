برلماني روسي: الأسد بصحة جيدة ويتمتع بشعبية كبيرة

قال عضو مجلس الدوما الروسي أليكساندر يوشينكو اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس السوري بشار الأسد يتمتع بصحة جيدة، وله شعبية ودعم كبيرين من قبل الشعب السوري، وإذا ما جرت انتخابات رئاسية مبكرة في سوريا فإنه سيحصل على أكثر من 50% من الأصوات.

وقال يوشينكو: “سوريا اليوم مرتبطة باسم الأسد، وافقتم على هذا أم لا. وإذا أقيمت اليوم انتخابات رئاسية فإن الأسد سيحصل على نسبة من الأصوات تفوق الـ50% بكثير. يجب أن ننظر إلى الأمور بعين الواقع.”

وأضاف عضو مجلس الدوما الروسي أن الأسد بصحة جيدة جداً، وغير مصاب بأي مرض كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

وكانت بعض وسائل الإعلام العربية قد ذكرت أن الرئيس الأسد يعاني من مرض ما.

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