الجيش التركي يحرم فلاحي عين ديوار أراضيهم

حرم الجيش التركي فلاحو بلدة عين ديوار في ريف الحسكة من زراعة أراضيهم واستثمارها بعدما جعلتها تركيا أراضي محرمة للجدار الأمني الذي بدأ بناؤه منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

وقد استولى الجيش التركي على مساحة تقدر بين 70 إلى 80 هكتاراً من أرضي البلدة التي تعتبر من أخصب الأراضي الزراعية في حين بقيت أكثر من 400 هكتاراً غير مزروعة بعد تحولها إلى حرم للجدار.

مصدر من أهالي البلدة تحدث لأحد المواقع التابعة للمعارضة السورية فقال: بعد تغيير مسار نهر دجلة لأسفل الجسر الروماني، واستيلاء الجيش التركي على مئات الدونمات التي كانت من أخصب الأراضي لزراعة الخضار، بدأ الجيش التركي يستهدف كل شخص يقترب من حوض النهر منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي، محولا بذلك حوالي 400 هكتارا إلى حرم للجدار الأمني.

وأكد المصدر خسارته حوالي 10 هكتارات من الأراضي التي كانت تزرع بالخضار، وحالياً يتوجه فلاحونا إلى القرى المجاورة للزرعة هناك بعد استئجارهم بعض الأراضي، عدا أن العشرات من المقالع والتي كان يعتاش من ورائها المئات هي أيضا باتت متوقفة عن العمل.

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