أبي رميا يعلق على منتقدي كلام عون الأخير

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب سيمون أبي رميا البيان الآتي:

“تعليقا على منتقدي مقابلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي أجراها مع قناة ال سي بي سي المصرية حيث اعتبر فيها ان سلاح حزب الله جزء أساسي من الدفاع عن لبنان، وردا على التصريحات التي طالت الرئيس عون وموقع الرئاسة الذي يجسده، رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا أن الرئيس العماد عون لم يقل شيئا جديدا وهذه قناعاته، إذ أن موضوع سلاح المقاومة تناولته وثيقة التفاهم الموقعة بين التيار الوطني الحر وحزب الله وهو الإطار الواضح بالنسبة لمقاربتنا لهذا الموضوع”.

وأوضح “أن كل البيانات الوزارية للحكومات السابقة واضحة في موضوع سلاح حزب الله وكل اللبنانيين متفقين أن هذا السلاح يجب أن يكون موجها ضد العدو الإسرائيلي”، مشددا أن “العلاقة مع حزب الله راسخة في قناعاتنا ووجداننا والشعور متبادل”.

وأضاف “أهمية العماد عون أنه شخص صريح، أي أن الكلام الذي يصرح به علنا في الإعلام يقوله على طاولة النقاش مع المسؤولين، وموقفه من سلاح حزب الله قد قيل سابقا، وكل الدول الشقيقة تعترف بخصوصية لبنانية لها علاقة بفرادة لبنان وسلاح المقاومة إذ إن هذا السلاح وجد لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي”.

وختم قائلاً “لم نلتمس أي لوم من الأفرقاء السياسيين وتحديدا من الحلفاء الجدد، والعماد عون تكلم ضمن الإطار الوطني الجامع عن سلاح المقاومة وحق المقاومة بالدفاع عن لبنان”.

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