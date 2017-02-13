جنبلاط يلتقي بري.. ماذا دار بينهما ؟

قال رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، “إنني وضعت بتصرف بري بعض الأفكار القابلة للنقاش وللتداول كي نخرج من هذه الدوامة التي عنوانها القانون الانتخابي”، مشددا على أنه “ليس هناك هواجس لدى وليد جنبلاط ولا لدى أهل الجبل ونعلم أن بري حريص على تنوع ووحدة لبنان والجبل وانا مرتاح فلا تقلقون”.

ورأى جنبلاط أن “خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بما يخص قانون الانتخابات وان النسبية هي ليست استهداف للجبل او الدروز، فهذا يعطينا المزيد من الاطمئنان”.

وعلى صعيد آخر، وبما يخص ما يشاع عن مشادات كلامية بين مناصري “الحزب التقدمي الاشتراكي” والتيار “الوطني الحر”، لفت جنبلاط إلى “انني غير مطلع على ما يحصل على “الفيسبوك” فمن هواياتي “التويتر” فقط، لكن تبعا لما يصلني من معلومات، ادعو الجميع لأن يكون الحوار والخطاب سياسي بعيداً عن الاساءة”.

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