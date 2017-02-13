صورة قاتل سفير روسيا بتركيا تحصد جائزة دولية!

واستقطبت المسابقة مشاركات من حول العالم: إذ شارك فيها 5034 مصور من 125 دولة، قدموا ما وصل مجموعه إلى 80408 صورة.

وصوّر اللحظة، مصور وكالة أنباء “أسوشيتدبرس”، برهان أوزبيليكي، الذي كان داخل قاعة المعرض الفني في تركيا عندما أطلق الشاب التركي النار على السفير، وكان يعتبر عمليته انتقاماً من الدور الروسي في معركة حلب.