“داعش”يستنفر ويتخذ اجراءات احترازية في مخيم اليرموك..والسبب؟

أغلق عناصر تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولي معظم الشوارع الفرعية في مخيم اليرموك وحي الحجر الأسود، جنوب دمشق،

حيث نقلت تنسيقيات الميليشيات المسلحة عن قياديين في مايسمى تجمع “ربيع ثورة” العامل في جنوب دمشق أن التنظيم “رفع خلال الفترة الماضية سواتر ترابية وأغلق معظم الحارات الفرعية في المنطقتين”.ليبقي على طريق واحد للمرور من منطقة القدم إلى بلدات جنوب دمشق (يلدا، ببيلا، بيت سحم). بحسب ماذكرته التنسيقيات

ولفت ناشطون معارضون إلى أن هذا الاجراء يأتي “للتشديد على المدنيين في المنطقة، والذين يتنقلون بينها وبين بلدات جنوب دمشق”.

“وزادت الحواجز على الطريق الوحيد” حاليًا مؤكدين أنه “لم يعد يسمح بمرور السيارات المحملة بالبضائع، “دون موافقة من المقر الأمني لتنظيم الدولة”.

فيما كتب ناشطون آخرون معتبرين أن هذه الخطوة “لتفتيش المدنيين المغادرين والواصلين من وإلى العاصمة دمشق، من جهة القدم.

وكان من المتاح أمام المدنيين في وقت سابق، الالتفاف على الحواجز التي فرضها التنظيم في المنطقة.

تجدر الاشارة إلى “داعش” يسيطر على قرابة 70% من مساحة المخيم، إذ يتمركز في حي الحجر الأسود (معقله الرئيسي)، ومنطقة العسالي في حي القدم، إضافة إلى سيطرته على قسم من حي التضامن الدمشقي.

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