مُعمّر عربي عمره 140 عامًا عاصر 7 ملوك!

ويقيم الرجل الشهير بـ”عبو” مع أسرته البسيطة بقرية القلعة ضواحي مدينة تاونات، ويشهد المحيطون به أنه ما زال يقوم بقضاء حاجاته الشخصية بنفسه، فيتوضأ ويؤدي صلواته الـ5 بانتظام.

كما اكتشف المتحدثون معه، أنه ما يزال يتذكر أحداثا تاريخية بكثير من التفاصيل، ويؤكد أنه عاصر 7 من سلاطين الدولة العلوية.

وشهد أحد أبناء القرية لوسائل الإعلام، أن”عبو” كان يسافر بمفرده إلى مدينة فاس التي تبعد حوالي 70 كيلومترا، فينتظر وسائل النقل على قارعة الطريق دون مساعدة، لكن تعرضه لإصابة في الرأس مما أضعف قواه ومنعه من ذلك.

أما المتصفحون فأخذوا على الدولة عدم اهتمامها بالمعمرين عموما، وبهذا الشيخ على الخصوص، فلا تحاول تحسين أوضاعهم ولا الاحتفاء بهم، فيما يوجد لهم مكانة مميزة في الدول الغربية والآسيوية، حيث تقام لهم أعياد الميلاد وتنشر صورهم في وسائل الإعلام، كما يسجلون في موسوعة الأرقام القياسية غينيس وما إلى ذاك.