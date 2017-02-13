قوى الامن: توقيف عصابة سلب في المريجة

أعلنت المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 9/2/2017 تعرض احد المواطنين العاملين في مجال بيع الشقق السكنية لعملية سلب بقوة السلاح، عبر ايهامه من قبل سيدة بانها سوف تقوم بشراء شقة منه. ولدى وصوله لمنزلها الكائن في محلة المريجة لتوقيع العقود، تبين له وجود سيدة اخرى وشخصين احدهما يضع قناعاً على وجهه ويحمل مسدساً حربياً حيث اقدموا على سلبه مبلغ وقدره 500 دولار اميركي و50 الف ليرة لبنانية وبطاقة الائتمان العائدة له وسحبوا من خلالها 1300 دولار اميركي، وارغموه على توقيع سندات دين بقيمة 20 الف دولار اميركي إضافة الى قيامهم بحجز حريته لمدة 3 ساعات تقريباً.

واشارت في بيان، الى انه في خلال ساعات معدودة، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي، من توقيف السيدتين الضالعتين في العملية، وهما ع. خ. (مواليد عام 1984، لبنانية)، م. ح. (مواليد عام 1985، لبنانية)، وبتاريخ 10/2/2017 وفي محلة حي السلم، تمكنت الفصيلة المذكورة من توقيف شخص آخر ويدعى ع. م. (مواليد عام 1983، لبناني) . وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب اليهم.