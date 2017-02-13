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التصنيفات:
أهم الاحداث
الحدث اللبناني
بالصور..هذا ما حصل في الأشرفية
13 فبراير, 2017
- 4:15 مساءً
المصدر:
الحدث نيوز - رصد
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المصدر:
الحدث نيوز - رصد
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13 فبراير, 2017
الكلمات الدلالية:
الاشرفية
الحدث نيوز
سقوط جزء من مبنى
لبنان
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