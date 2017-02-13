رصد:مقتل ” ابراهيم كحول ” متزعم “جبهة النصرة “في مخيم النازحين والعديد من المسلحين باستهداف الجيش السوري مواقع المسلحين بمحيط مدرسة اليرموك بدرعا البلد والمخيم.

13 فبراير, 2017 - 5:58 مساءً
13 فبراير, 2017
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