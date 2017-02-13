ديمستورا بدأ بإرسال الدعوات لحضور مفاوضات جنيف

أعلنت يارا شريف، المتحدثة الرسمية باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن مكتبه بدأ، الاثنين 13 فبراير/شباط، بإرسال الدعوات للمشاركة في مفاوضات جنيف حول سوريا.

وقالت شريف، في حديث لوكالة “أسوشيتد برس”، إن حوالي 20 دعوة للمشاركة في مؤتمر جنيف الخاص بتسوية الأزمة السورية والمقرر عقده في 20 من الشهر الجاري وجهت، اليوم الاثنين، لمختلف قوى المعارضة، مضيفة أن الدعوات الأخرى تقع حاليا “قيد عملية الإرسال”.

بدورها، نقلت وكالة “تاس” عن شريف قولها إن “جميع الدعوات سيتم توجيهها في غضون نصف الساعة القريبة”.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة عن منصة الرياض للمعارضة السورية، الأحد الماضي، عن تشكيل وفد المعارضة الموحد للمشاركة في مفاوضات جنيف التي ستجري برعاية الأمم المتحدة.

وقررت الهيئة العليا للمفاوضات، في ختام اجتماعها الذي جرى يومي 10 و11 فبراير/شباط في الرياض، إنهاء عمل وفد التفاوض السابق، وقامت بتشكيل وفد جديد يتكون نصف أعضائه من ممثلين عن القوى العسكرية، إضافة إلى ممثلين عن المكونات السياسية في الهيئة العليا للمفاوضات.

كما تضم قائمة الوفد أعضاء في منصتي القاهرة وموسكو، فيما تم انتخاب نصر الحريري رئيسا للوفد المفاوض، وأليس مفرج نائبة للرئيس، ومحمد صبرا كبيرا للمفاوضين.

ومن الجدير بالذكر أن جهاد مقدسي وقدري جميل، أعربا عن معارضتهما لهيمنة الهيئة العليا في الوفد المفاوض، متهمين إياها بتعطيل عملية السلام.

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