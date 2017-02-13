نواف الملحم يكشف ما حدث في لقاء المعارضة في بيروت

اعتبر أمين عام حزب الشعب الشيخ نواف طراد الملحم أن هدف اللقاء الذي عقد في العاشر من شباط الجاري بفندق ريفييرا بالعاصمة اللبنانية بيروت هو الإعلان عن تشكيل “كتلة وطنية” تضم هيئات وشخصيات معارضة من الداخل والخارج.

وأشار الملحم في تصريح لـ وكالة سانا السورية إلى أن المشاركين في اللقاء اتفقوا على رؤية واحدة ومجموعة مبادئ تؤكد وحدة سورية أرضا وشعبا وصون السيادة الوطنية على كامل الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش العربي السوري.

ورأى الملحم أن المبادئ التي تم الاتفاق عليها وأعلنت بحضور عدد من السفراء الأجانب تعكس إرادة دولية لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

ولفت الملحم إلى أنه سيتم إحداث مكتبين في دمشق وبيروت للتواصل مع المعارضين والتحضير للقاء أوسع في وقت لاحق مؤكدا أن كل شخص كان شريكا في سفك الدم السوري بأي شكل من الأشكال أو دعا إلى تدخل خارجي لن نقبل انضمامه إلى الكتلة الوطنية.

ونصت المبادئ اعلى حق الشعب السوري في تقرير مستقبل بلاده بعيدا عن أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية واعتبار مواجهة الإرهاب واجبا على كل السوريين بحسب ما ذكرته وكالة سانا عن الوثيقة التي أعلنت حصولها عليها

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