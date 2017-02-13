أردوغان من البحرين يهاجم الأسد ويدعو دول الخليج لتدريب “الجيش الحر”

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول الخليج إلى “المشاركة في مشروع إقامة منطقة آمنة في سوريا ورفع المظلمة عن الشعب السوري”، وتدريب “الجيش السوري الحر”. بحسب تعبيره

جاء ذلك خلال كلمته أمام معهد “السلام الدولي” في المنامة، على هامش زيارته الرسمية لمملكة البحرين، اليوم 13 شباط.

وقال “دعوت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى مشروع إنشاء منطقة آمنة في سوريا، وقلت إن تركيا مستعدة لبناء وحدات سكنية للاجئين، لذلك أدعو إخوتنا في الخليج للمشاركة في المشروع”.

وأشار “رغم الصعوبة في تحمل نفقات وتكاليف استضافة اللاجئين، إلا أن تركيا لن تتوقف عن رعايتهم ولن توصد الأبواب في وجوههم”.

وأكد الرئيس التركي، أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي، أن “الأشهر الأخيرة شهدت أحداثًا تعتبر نقطة تحول في القضية السورية”.

وتابع أردوغان في كلمته “نسعى في كافة المحافل الدولية من أجل إحلال السلام في سوريا، ونقوم بمكافحة الإرهاب أيضًا، وهدف عملية درع الفرات هو محاربة التنظيمات”.

وأضاف “بشار الأسد المجرم قتل نحو مليون إنسان بالدبابات والقنابل والبراميل المتفجرة، وما زال يواصل عمليات القتل ضد الشعب السوري.. هل نستطيع أن نصبر أكثر على مذابح الأسد؟ الرضى عن الظلم ظلم، لذلك علينا أن نتدخل بأيدينا، أو بألسنتنا، أو نبغض الأمر بقلوبنا على الأقل”.

وكثرت تصريحات الرئيس التركي في الأيام الثلاثة الماضية عن المنطقة الآمنة في سوريا، وتأتي بعد التصريحات الأمريكية الأولى لترامب، والتي أعلن عبرها عن الاستعداد لفكرة إنشاء المنطقة الآمنة دون تحديد أي تقاصيل عن المواقع التي ستضمها.

وأضاف أردوغان “تركيا تقدم التدريب اللازم لقوات الجيش السوري الحر، وهو خير مثال على “الجيش السوري الوطني”، داعيًا دول الخليج لتدريبه.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

