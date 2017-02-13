رياشي: نحن في صدد تعديل قوانين نقابة المحررين

أعلن وزير الاعلام ملحم رياشي ان الوزارة “في صدد إعداد تعديل لقوانين نقابة المحررين، بالاتفاق مع مجلس النقابة”، وأوضح أنه “سيكون هناك صندوق تعاضد صحي ومهني وصندوق تقاعد لنهاية الخدمة، ويوجد ضمن المشروع ما يسمى “طابع المحرر” الذي اقترحنا قيمته 3000 ليرة”.

التقى وزير الاعلام، في مكتبه في الوزارة، مديري كليات الاعلام في الجامعة الرسمية والخاصة واستمع الى مطالبهم والمشاكل التي يعانيها متخرجو الاعلام، واعدا ب”العمل على حل ما امكن من المشاكل”.

وحضر اللقاء المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة ومستشار الوزير اندريه قصاص.

وقال رياشي في مستهل الاجتماع: “أنا سعيد بلقائي معكم لان كليات الاعلام اثبتت حضورها في المجتمع اللبناني والعربي وخصوصا كليات الاعلام اللبنانية، ولكن للأسف تزج طلابا الى البطالة.

الى ذلك، هناك مشاكل عدة اساسية يعانيها الاعلام وللجامعات دور استراتيجي فيها ومنها الآداب الاعلامية ومعاناة التخصص”. واتمنى ان استمع الى آرائكم لنرى كيف يمكن إمكانات الوزارة ان تكون في تصرف الجامعات على كل المستويات لكي تساعد اكثر ليكون هناك تخصص اكثر”.

ولفت الى “الشكاوى التي تصله عن معاناة الاعلام وخصوصا المرئي والمسموع وبالاخص الرقمي.

المعاناة الاولى هي معاناة التخصص، فمثلا لا نجد صحافة اقتصادية الكل يتجه الى السياسة”.

وأكد ان استوديوهات “تلفزيون لبنان” والاذاعة اللبنانية ومكاتب “الوكالة الوطنية للاعلام” ستكون مفتوحة لاستقبال المتدرجين، بالتنسيق مع مديريكم، ليقوموا بالتدريب في اماكن مناسبة مع اقلام كبيرة”.

ثم استمع وزير الاعلام الى مديري الكليات الذين تحدثوا عن شؤون كليات الاعلام ومتخرجيها، ووعدهم ب”العمل على معالجة وضعهم”، مقترحا “عقد لقاء كل ثلثاء من كل أول شهر، واللقاء المقبل سندعو وزير التربية الى حضوره. والى حينها، اقترح تشكيل لجنة صغيرة لتحضير ورقة عمل عن المطلوب من وزارة التربية لارفعها رسميا الى الوزير”.

وأعلن ان “وزارة الاعلام في صدد اعداد تعديل لقوانين نقابة المحررين، بالاتفاق مع مجلس النقابة، وهي موجودة في مجلس النواب ومنها السقف الادنى للتعاقد مع المؤسسات الاعلامية، بحيث ستكون برعاية نقابة المحررين، والا سيكون متخرجو الاعلام عرضة ومدعاة للمهزلة وللاتجار بهم في المؤسسات الاعلامية”.

واوضح انه “سيكون هناك صندوق تعاضد صحي ومهني وصندوق تقاعد لنهاية الخدمة كما يوجد ضمن المشروع ما يسمى طابع المحرر الذي اقترحنا قيمته 3000 ليرة على أي معاملة من معاملات الدولة، وهي ستغذي صندوق النقابة، بالاضافة الى الاشتراكات، وسيكون ايضا نقيب للمحررين مدته سنوات”.

وبعد الاجتماع، قال الوزير رياشي للصحافيين: ” هذا الاجتماع الاول مع مديري كليات الاعلام من مختلف الجامعات اللبنانية. واتفقنا على عقد اجتماع دوري كل اول ثلثاء من كل شهر بناء على رغبتهم، وشكلنا لجنة صغيرة من المديرين. وكما تعلمون، نحن ضد اللجان التي تتخذ القرارات وتتسلى بها لسنتين او 10 سنوات، واللجنة التي تشكلت ستجتمع مرتين فقط وستصدر خلاصة للمناقشة بيننا وبين وزير التربية واصحاب المؤسسات الاعلامية لتعزيز العلاقة بين الكليات ومؤسسات الاعلام وتفعيل حضور الاعلام على انواعه السياسي والاقتصادي والثقافي، لأن البلد بلا اعلام بلد بلا ديموقراطية وينقصه الكثير من الحضارة، لكن تحضير المجتمع لحضارة من هذا النوع يحتاج الى حضور اكاديمي كبير”.

وأضاف: “تحدثنا ايضا عن نقابة المحررين وأهمية حضورهم فيها في المستقبل بحيث سيكونون جزءا اساسيا من الورشة القانونية التي تقوم بها وزارة الاعلام في الشهرين المقبلين وشهر شباط بشكل اساسي. الى جانب ذلك، سنعقد مؤتمرات اساسية اكاديمية واعلامية عامة بالتنسيق مع المديرين، بالاضافة الى اصحاب المؤسسات والاعلاميين المتخرجين”.

واستقبل وزير الاعلام وفدا من نقابة موظفي “تلفزيون لبنان” برئاسة كمال اسود الذي قال: “أطلعنا معالي الوزير على اجواء الموظفين، وهو من خلال مستشاره اصبح يعلم كل امور الشركة، ونتمنى ان يكون الى جانبنا لنتقدم في هذه الشركة”.

والوزير الرياشي الى جانب الموظفين، ونحن برهنا عن انتاج عال جدا واصبحنا ننافس المحطات الاخرى. وبعدد قليل جدا من الموظفين استطعنا ان ننافس محطات زميلة، وكل شيء يختص بالسياسة ننقله الى باقي المحطات، وهذه تتطلب عددا من الموظفين، مع الاشارة الى ان لدينا احدث التقنيات وهي ليست موجودة عند غيرنا، وكل ذلك لتقوية التلفزيون الرسمي وليكون التلفزيون الوحيد لكل العالم، ونحن كتلفزيون رسمي نعبر عن سياسة الدولة.

الى ذلك، جال الوزير رياشي في استوديوهات الاذاعة اللبنانية لمناسبة يوم الاذاعة العالمي، يرافقه الدكتور فلحة ومدير الاذاعة محمد ابراهيم ومستشارا الوزير قصاص وطوني عيد ومديرة البرامج ريتا نجيم.

وقال رياشي في بث مباشر: “ورشة عمل كبيرة في وزارة الاعلام في هذا الشهر، والى جانبها ستكون للمستمعين اذاعة تشرف السمع والبصر والشعب اللبناني بأجمعه. وهناك اذاعات لكل الفئات في لبنان، ولكن هذه الاذاعة لكل اللبنانيين من دون استثناء، لن تكون للرسميين وإن كانت اذاعة رسمية، ستكون اذاعة الشعب اللبناني وستتحرك آلياتها لتجول شوارع بيروت وكل المحافظات وعواصم المحافظات الفرعية خارج بيروت للوقوف على مطالب اللبنانيين وحاجاتهم لتكون صوتهم اينما كانوا وفي أي بلد سواء في الداخل او في الانتشار”.

وقال ردا على سؤال: “سيكون هناك دور كبير لاذاعة لبنان في ملف التواصل وستحمل هموم اللبنانيين الى الدولة، ورغبات الدولة وقراراتها في خدمة الشعب اللبناني واليه. وكذلك ستنقل اليهم اهمية الحوار والتواصل لحماية السلم الاهلي بكل اوجهه، لتحصينه وتحسين العلاقة بين المواطن والدولة لان هذه الدولة هي دولة المواطن وليست دولة على المواطن”.

وقال ردا على سؤال آخر: “أنا ضد الوعود، مع العمل لأجل الوصول الى ما يجب ان نصل اليه، لأننا اتخذنا قرارا ان نصل وليس هناك اي شيء اخر. عندما تكون هناك ارادة تكون هناك وسيلة، وبالتالي يكون وصول وسنصل الى بيوت كل اللبنانيين والانتشار وحيثما يوجد ناطق بلغة الضاد ليسمع اذاعة لبنان وتعود اذاعة لبنان والمشرق بأجمعه من دون اي استثناء لكل اللبنانيين وكل العرب وكل الناطقين باللغة العربية، حتى الناطقون باللغة الفرنسية كذلك يمكنهم الاستمتاع وتهذيب اسماعهم عبر اذاعة لبنان وما تنقله من برامج واخبار ذات صدقية عالية وموضوعية وكذلك جديد الاغاني”.

وتوجه الى الطلاب الذين يزرون الاذاعة: “أقول لهم ان يثقوا بمؤسسات الدولة بالرغم من ضعفها، لأنه ليس هناك أي حل لهم ولمستقبلهم ومستقبل اجيالهم واولادهم الا الدولة”.

وحيا وزير الاعلام المدير العام للوزارة ومدير الاذاعة “اللذين يتعاونا تعاونا كاملا”، وأثنى على “جهودهما التي ستظهر نتائجها قريبا”.