تشكيل جديد للميليشيات المسلحة في الحسكة

”تجمع أبناء الحسكة” هو الاسم الجديد لتشكيل عسكري يضم خمس كتائب مسلحة من محافظة الحسكة والعاملة في ريف حلب الشمالي بعد اندماجها

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

