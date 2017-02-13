الحشد يستولي على مدرعة لـ”داعش” ويقتل 40 منهم بتلعفر

أعلن إعلام الحشد الشعبي أن قوات الحشد اللواء 53 تمكنت من الاستيلاء على عجلة مدرعة تابعة لـ”إرهابيي داعش” بعد قتلهم شمال قرية الشرايع غرب تلعفر.

كما قال إن الحشد الشعبي اللواء 53 واللواء 11 طهرا بعض المنازل شمال قرية الشرايع كان “داعش” يتحصن داخلها مما أدى إلى مقتل 40 عنصراً منهم وتدمير مدرعتين تابعة لهم.

إلى ذلك آخر التطورات الميدانية حتى الساعة..

1- وزارة الدفاع العراقية: طيران الجيش يقتل العشرات من داعش في عين الحصان نفذت قيادة طيران الجيش، وبالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي، ضربة جوية مدمرة ضد عصابات داعش على منطقتي عين الحصان والشريعة الجنوبية، وتوقع بهم خسائر جسيمة، منها قتل ٦٠ إرهابيا وتدمير ١٥ عجلة “ثلاث منها مفخخة وثلاثة أخرى تحمل أحاديات والباقي عجلات مختلفة” وحرق منصة لإطلاق الصواريخ ضمن المحور الغربي للعمليات.

2- الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية : قطعات الفرقة الخامسة لواء20 تشرع بعمليات واسعة لتطهير وتمشيط مناطق جوهانة وجهينة والخربة المطلة على نهر دجلة جنوب شرق الموصل وتأمينها من الالغام والافخاخ ومخلفات الدواعش.

3- الناطق العسكري باسم قوات الحشد الشعبي كتائب حزب الله جعفر الحسيني: مجاهدو الكتائب دمرواً خمس عجلات ملغمة كانت متجهة لمنطقة عين الحصان، حيث تم قتل جميع المهاجمين.

4- وزارة الدفاع العراقية: فوج المهمات الأول التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية يستولي على 6 معامل ضخمة لتصنيع الصواريخ.

5- استولى فوج المهمات الأول، التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية، على 6 معامل ضخمة لتصنيع الصواريخ المتنوعة، منها “صواريخ جهنم”، في منطقة صناعة الكرامة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وتُصنع هذه المعامل، قنابر الهاون عيار 120 و60 ملم، وصواريخ كاتيوشا، وبراميل التفخيخ التي تستخدم في تفخيخ العجلات، ومواد متفجرة تدخل في صناعة القنابر والعبوات الناسفة.

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