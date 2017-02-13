مفتي سوريا يتوجه بدعوة إلى المغتربين ..ماذا تضمنت؟

دعا مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون المغتربين السوريين إلى نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في سورية إلى البلدان التي يقيمون فيها ودحض وتفنيد ما يروجه الإعلام المغرض حول ما يحدث في سورية .

ولفت المفتي حسون خلال لقائه اليوم وفد الجالية السورية في إيطاليا برئاسة الدكتور جمال أبو عباس إلى أن الشعب السوري منتصر بفضل التفافه حول جيشه وقائده مبينا أهمية دور المغتربين السوريين في دعم وطنهم في جميع المجالات.

ودعا المفتي حسون المغتربين إلى المشاركة في إعادة الإعمار في سورية والتخفيف من آثار العدوان عليها مشددا على وجوب التحرك من أجل أن توقف الدول الداعمة للإرهاب من رعايتها ودعمها للتنظيمات الإرهابية.

بدوره أكد أبو عباس حرص أبناء الجالية على تقديم كل ما من شأنه دعم وتعزيز صمود أبناء سورية وجيشها حتى دحر العدوان عليها مشيرا إلى أن زيارة الوفد تهدف إلى دحض صورة ما يروج عن سورية في وسائل الإعلام من خلال وجود عدد من الأكاديميين الإيطاليين المرافقين للوفد.

ويضم الوفد عددا من الأكاديميين ورجال الأعمال السوريين المغتربين في إيطاليا إضافة إلى عدد من الأكاديميين الايطاليين.

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