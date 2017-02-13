موسكو تشارك ببناء محطة لتوليد الكهرباء في إيران

أكد ليفان جاغاريان، السفير الروسي في طهران، أن بلاده ستشارك في مشروع تشييد محطة بخارية لتوليد الكهرباء بطاقة 1400 ميغاواط في منطقة “سيريك” شرقي محافظة هرمزكان جنوب إيران.

وقال جاغاريان:” إن روسيا تشارك حاليا في تنفيذ مشاريع إعمارية، وتشييد بنى تحتية بما في ذلك محطة “بوشهر” الكهروذرية، وكهربة سكك الحديد في منطقة “اينجه برون” الحدودية شمال شرق إيران.

وأشار السفير إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى موسكو، معربا عن أمله بأن تكون ناجحة وتسفر عن إنجازات كثيرة.

وأوضح جاغاريان في وقت سابق من الأسبوع المنصرم، أن طهران سلمت الجانب الروسي الدفعة الأولى بالكامل خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي في إطار تمويل بناء وحدتين جديدتين لتوليد الطاقة في محطة “بوشهر” الكهرذرية (مشروع بوشهر-2).

يذكر أن تدشين بناء المرحلة الثانية من محطة “بوشهر” (الوحدتان الثانية والثالثة) جرى في إيران في 10 سبتمبر/أيلول العام الماضي. ويتوقع أن يستغرق تنفيذ “مشروع بوشهر-2” 10 سنوات، ويقدر الجانب الإيراني قيمته بحوالي 10 مليارات دولار.

هذا ويخطط للإطلاق الفعلي لوحدة توليد الطاقة الثانية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2024، أما الوحدة الثالثة فسيتم إطلاقها في أبريل/ نيسان عام 2026.

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