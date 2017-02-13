ماهي حقيقة حالات التسمم نتيجة تلوث مياه الشرب في دمشق؟

أكد مدير صحة دمشق الدكتور رامز أورفلي أن ما تم تداوله بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تسجيل حالات تسمم في مشافي دمشق نتيجة تلوث المياه أمر عارٍ عن الصحة.

مؤكدا أن فرق التقصي الوبائي التابعة للمديرية تحرص باستمرار على التأكد من صحة وسلامة مياه الشرب وترصد أي حالة تسمم تصل لأقسام الاسعاف في المشافي والمراكز الصحية لمعرفة الأسباب ومعالجتها لمنع تكرارها مشيرا إلى أن هذه الفرق “لم تبلغ عن أي حالة تسمم نتيجة تلوث المياه”.

هذا وتتغذى مدينة دمشق من مياه نبع عين الفيجة في وادى بردى بريف دمشق والتي عادت تدريجيا لأحياء المدينة نهاية الشهر الماضي بعد أن استعاد الجيش السوري السيطرة على النبع بعد أن قام مسلحو بردى بقطع المياه عن مدينة دمشق لمدة شهر وألحقوا أضرارا بالنبع ومرافقه كالمباني وأجهزة التحكم والكهرباء والميكانيك.

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