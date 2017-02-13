بوغدانوف يبحث مع رئيس “تيار الغد” عملية التفاوض

بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، الأزمة السورية مع أحمد الجربا، رئيس “تيار الغد”، الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، الاثنين 13 فبراير/شباط، أن الطرفين أجريا “تبادلا مفصلا للآراء حول الأوضاع الراهنة في سوريا وما يجري حولها”.

وأوضح البيان أن بوغدانوف والجربا ناقشا التحضيرات الجارية لإطلاق العملية التفاوضية الشاملة بين الأطراف السورية في جنيف التي من المفترض أن تنطلق في الـ 23 من هذا الشهر تحت رعايةالأمم المتحدة.

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