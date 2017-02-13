استثناءات الحكومة من قرار تخفيض مخصصات الوقود

وجهت رئاسة مجلس الوزراء الجهات العامة بتخفيض المخصصات الشهرية للوقود بنسبة 50% لكل من سيارات الخدمة والسيارات المخصصة العاملة على البنزين أو المازوت، وتخفيض مخصصات المازوت الشهرية للاستخدامات الأخرى من تدفئة ومولدات وغيرها من اعتمادات الموازنة الجارية للعام الحالي أيضاً إلى النصف،

احيث ستثنت رئاسة مجلس الوزراء من خلال التعميم المتعلق بتخفيض كمية استهلاكها من المازوت و البنزين إلى 50 % من الكمية المخصصة لهذه الجهات وزارة الدفاع والمشافي العامة والآليات التي يرتبط عملها بخدمة المواطن بشكل مباشر، مثل الإسعاف و سيارات الطوارئ ” للمياه والكهرباء ” ووسائل نقل العاملين في الجهات العامة، وذلك حرصاً على استمرارية العمل في جميع الجهات العامة.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن إجراء تخفيف استهلاك الوقود مرحلي ولن يستمر لفترة طويلة .

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