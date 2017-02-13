دميتري بيسكوف يرجح عقد لقاء بين بوتين وترامب

توقع دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين صيف العام الجاري.

وقال بيسكوف، الثلاثاء 13 فبراير/شباط: “ننطلق من أن في شهر يوليو/تموز من العام الجاري سيعقد اجتماع مجموعة العشرين في ألمانيا، حيث سيلتقي الرئيسان (بوتين وترامب) بصورة أو بأخرى”. وشدد بيسكوف في الوقت نفسه على عدم توفر أية تفاصيل دقيقة حول اللقاء المتوقع.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في اليومين الـ7 والـ8 من يوليو/تموز القادم في مدينة هامبورغ الألمانية.

يذكر أن الرئيسين بوتين وترامب اتفقا أثناء المكالمة الهاتفية بينهما، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، على إجراء لقاء خاص بينهما لاحقا.

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