بروجردي: سياسات أمريكا في سوريا باءت بالفشل

وأشار بروجردي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران وسوريا، في تصريح أدلى به يوم الاثنين، إلى الأوضاع الراهنة في سوريا في مجال مكافحة المجموعات التكفيرية ووصفها بأنها أفضل بكثير مقارنة بالأعوام الماضية.

وعدّ الأوضاع في سوريا بالمطلوبة على الصعيدين العسكري وترسيخ قوة الدولة السورية وسيادتها وأنها ستترك تأثيرات إيجابية في مجال إرساء السلام في هذا البلد.

ولفت إلى أنه رغم شعارات دعوات السلام التي ترفعها بعض بلدان المنطقة والعالم حيال هذا البلد إلّا أنها ما تزال مستمرة في تأجيج المشاكل.

وندد بالسياسات الأميركية في هذا البلد، موضحاً أن الأميركيين يعلنون أنهم سيمدون المجموعات المسلحة بالمعدات المتطورة ما يعني أنهم يواصلون سياسات تأجيج النيران والنزاع.

وقال بروجردي إن أميركا تواصل مع حلفائها اتباع سياسات خاطئة ومؤججة للنزاع في سوريا وهذه التوجهات لا يمكن قبولها مطلقاً.

وأكد أن سياسات تأجيج النزاعات التي تعتمدها أميركا في سوريا ثبت فشلها عقب مرور خمسة أعوام على الصراع في هذا البلد وأنّها مع حلفائها لن يجنون شيئاً من وراء استمرارهم في هذا النهج الخاطئ.

ووصف سياسات اميركا في سوريا بأنها ذاهبة إلى الفشل، مشدداً على أن الطريق الوحيد لحل المشكلة يتمثل بإجراء الحوار السوري – السوري في هذا البلد.