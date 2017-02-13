محاكمة”جهادي بلجيكي “عائد من سوريا بتهمة قتل أسير في حلب

أصدرت محكمة بلجيكية حكماً بالسجن لمدة 28 عاماً على مواطن بلجيكي عائد من القتال في صفوف في صفوف”جماعات اسلامية” متشددة في سوريا وذلك لقتله أسيراً خلال تلك الفترة،

البلجيكي الذي يدعى حكيم الوثاقي (24 عاما) عاد إلى بلاده في 2013 بعد أن أصيب في المعارك التي خاضها في سوريا، وبعد أشهر قليلة اعترضت الشرطة مكالمة هاتفية له مع صديقته «تفاخر خلالها بإعدامه أسيراً»، وأنه «كان من المفترض أن تدفع أسرة الأسير فدية تبلغ 70 ألف يورو لكنها لم تتمكن إلا من جمع 30 ألف يورو».

الشرطة كانت سمعت خلال المكالمة الوثاقي وهو يقول لصديقته «رصاصة في الرأس» ثم قلد صوت الرصاصة وهو يضحك وفقاً لما ذكرته وثائق من المحكمة، التي أضافت أنه «سعى لتصوير إعدامه للأسير لكن موقع الكاميرا كان سيئاً»، ووصف القاضي أفعال الوثاقي بأنها «غير إنسانية وغير مقبولة على الإطلاق».

الوثاقي، والذي أقر بإرتكابه جناية القتل ضد مواطن سوري من الطائفة الشيعية ،يبلغ من العمر 40 عاما، في ريف مدينة حلب، خلال العام 2013،

ذكر أمام المحكمة أنه تم إرغامه على قتل الرجل من قبل عناصر كانوا يقاتلون معه بنفس الفصيل،

وكان قد عاد للبلاد في العام 2013 عقب إصابته في إحدى المعارك، لتقوم الشرطة البلجيكية بالقبض عليه،

وبحسب الإستخبارات البلجيكية فإن حكيم كان على صلة بمنظمة (الشريعة لبلجيكا) قبل سفره إلى سوريا، والتي صنفتها السلطات البلجيكية كمنظمة إرهابية في العام 2015.

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