ميركل تلغي الاجتماع السنوي مع “الحكومة الإسرائيلية”

ذكرت تقارير صحفية، الاثنين 13 فبراير/شباط، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ألغت لقاءها مع الحكومة “الإسرائيلية”، بسبب قانون شرعنة المستوطنات.

وذكرت صحيفة “هآرتس الإسرائيلية” الإثنين، أنه كان محددا إجراء المشاورات الحكومية الألمانية “الإسرائيلية” السنوية في العاشر من شهر مايو/أيار القادم في القدس.

وأشارت إلى أن مكتب المستشارة الألمانية أرجع إلغاء زيارة ميركل رسميا إلى الانتخابات البرلمانية بألمانيا المنتظرة في شهر سبتمبر/أيلول القادم.

وقال متحدث باسم الخارجية “الإسرائيلية”، إنه تم تفهم أن هناك مشكلات في المواعيد على الجانب الألماني.

يذكر أن “الكنيست الإسرائيلي” صدق الأسبوع الماضي على قانون يشرعن وجود نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية على الأراضي الفلسطينية.

وكانت إسرائيل احتلت كلا من الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب الستة أيام في عام 1967، ومنذ ذلك الحين تسيطر إسرائيل على هذه المناطق إلى حد كبير، ويعيش هناك حاليا نحو 600 ألف إسرائيلي.

ودانت كثير من الدول، من بينها ألمانيا وفرنسا وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، هذا القانون.

يشار إلى أن الحكومتين الألمانية و”الإسرائيلية” تجتمعان سنويا تقريبا منذ عام 2008، وكانا قد اجتمعا مؤخرا في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2016.

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