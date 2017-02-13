ابراهيم بحث مع الشعراوي في تعزيز التعاون الامني

عقد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم اجتماعا في القاهرة مع رئيس جهاز امن الدولة المصري اللواء محمد الشعراوي، في اطار استكمال المحادثات الموسعة التي عقدت في قصر الاتحادية وترأسها الرئيسان اللبناني العماد ميشال عون والمصري عبد الفتاح السياسي وحضرها اعضاء الوفدين اللبناني والمصري.

وبحث اللواء ابراهيم مع اللواء الشعراوي تطوير العلاقات والتعاون الامني بين البلدين، والتنسيق حول وضع الرعايا المصريين الموجودين في لبنان، وتبادل المعلومات حول مكافحة الارهاب، وزيادة التنسيق الامني وتكثيف الزيارات وتبادل الخبرات.

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