السعودية بصدد منح تراخيص لفتح نوادٍ نسائية

قالت الأميرة ريما بنت بندر، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون النسائية في السعودية، إن المملكة بصدد إصدار تراخيص لنوادي لياقة بدنية مخصصة للنساء ابتداء من نهاية فبراير/ شباط الجاري.

وقالت الأميرة: “قريباً سنعلن في الهيئة عن كل الإجراءات الخاصة باعتماد المراكز النسائية المتخصصة في اللياقة، إذ يمكن للفتاة ممارسة الرياضة في مدرستها، أو جامعتها بوجود هذه المنشآت الضخمة”.

وتابعت الأميرة السعودية بالقول إن ما تستطيع فعله لمساعدة الفتيات هو “إنشاء مراكز اللياقة الرياضية، وتشجيعهن على الحركة، وممارسة الأنشطة المحببة لهن، وذلك ليقين أنفسهن من الأمراض، ويحافظن على سلامة أجسادهن منذ سن مبكرة.

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