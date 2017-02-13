استمرار اقتتال الميليشيات المسلحة..وقتلى بالعشرات

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة يستقلها مسلحو “فرقة أبناء القادسية” التابعة ميليشيات ” الحر”، في منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي

حيث نقل ما يسمى المكتب الإعلامي لميليشيا” فرقة أبناء القادسية” على صفحته في موقع “فيسوك”، إن العبوة انفجرت بالسيارة، أثناء مرورها قرب محطة القطار في مدينة جسر الشغور” ما أدى لمقتل ثلاثة من مسلحيه وإصابة أربعة آخرين، كانوا يتجهون إلى جبل التفاحة بريف اللاذقية بحسب ماجاء على صفحتهم.

ونقل ناشطون عبر التنسيقيات أن الجهة التي استهدفت السيارة مجهولة حتى الآن

كما نقل ناشطون معارضون آخرون عن استهداف تنظيم “جند الأقصى” بسيارة مفخخة تجمعاً لمسلحي “هيئة تحرير الشام” في بلدة “التح” في ريف ادلب الجنوبي وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوف “الهيئة”. في الوقت الذي قام به مسلحو “هيئة تحرير الشام” بإلقاء القبض على مايسمى “شرعي” تابع لتنظيم “جند الاقصى” يدعى “أبو ذر الصوراني” خلال الاشتباكات الدائرة في ريفي حماة و ادلب.

وفي سياق متصل نقل ناشطون موالون ل”داعش” عن إصابة 14 مسلّحاً من الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” المدعومة منه إثر استهدافهم من قبل “التنظيم” بصاروخ موجه شرق مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي

وإلى ذلك نقلت تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة عن انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة لـ”لواءالكرامة-الجيش الحر” في قرية “سويسة” في ريف القنيطرة الشمالي الشرقي، ما أسفر عن اصابة 3 مسلحين.

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