السجن لصيني استمع للموسيقى خلال إقلاع الطائرة!!

اعتقلت الشرطة الصينية ثلاثة ركاب في حوادث متفرقة بتهمة استخدامهم هواتفهم النقالة خلال سفرهم بالطائرة من وإلى العاصمة بكين.

حيث احتجزت السلطات المختصة التابعة لإدارة الطيران المدني في الصين رجلاً بسبب استماعه للموسيقى على هاتفه النقال أثناء رحلة داخلية من مدينة مودانجيانغ إلى بكين بعد ظهر السادس من فبراير (شباط) الجاري.

وأمضى المسافر الذي لم يتم ذكر اسمه،5 أيام في السجن لخرقة قوانين السفر جواً، بينما أمضى مسافرين آخرين عدة أيام في السجن لسبب مشابه.

وبحسب التقارير، فإن المسافر الثاني كان قد تعرض للاعتقال لرفضه إطفاء هاتفه الجوال وإصراره على إجراء مكالمات هاتفية أثناء الرحلة، بينما لم يتضح سبب احتجاز الشخص الثالث.

وتعتبر الصين من إحدى البلدان التي تحظر استخدام الهاتف النقال أثناء رحلات الطيران، غير أنها تسمح باستخدام أجهزة التابلت والكمبيوتر المحمول.

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