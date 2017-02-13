بالصوره..بعد حملهاأمل بشوشة تنشر صورة جذّابة!

غم أنّ النجمة الجزائرية أمل بوشوشة حامل مثل بقية السيدات إلا أنها تحرص على الإهتمام بإطلالاتها وجمالها الذي لا ينكره أحد.

شاركت أمل جمهورها بآخر صورة مأخوذة من جلسة تصوير جديدة لها ونشرتها عبر صفحتها الخاصة على تطبيق “انستغرام”.

ظهرت بوشوشة بغاية الروعة، حيث اعتمدت تسريحة شعر مموجة كما لم تنسَ إظهار جمال عينيها، فاستعملت مكياجاً داكناً.

أثنى جمهور أمل بوشوشة على الـ Look الذي اعتمدته في جلسة التصوير وأشادوا بأناقتها وجمالها.

نذكر بأن رواد مواقع التواصل تساءلوا مؤخراً إذا ما كانت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تريد ترشيح النجمة الجزائرية كنزة مرسلي بطلة في رواية (الأسود يليق بك)، بعدما ألغت ترشيحها للفنانة أمل بوشوشة على خلفية الخلاف بينهما.

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