إليكم طقس لبنان غداً..

المنخفض الجوي لا يزال يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر وبارد نسبياً، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً مع أمطار متفرقة تشتد احياناً مترافقة برق ورعد وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط الثلوج لتلامس ليلاً 900متر وما فوق.

أما الطقس يوم الأربعاء، غائم جزئياً الى غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض وتساقط أمطار متفرقة تشتد حدتها خلال ليل الأربعاء/الخميس مترافقة ببرق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 800متر ليلاً وما دون في المناطق الشمالية والداخلية،

وطقس الخميس غائم جزئياً الى غائم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة صباحاً مترافقة ببرق ورعد خاصة في المناطق الجنوبية وثلوج على ارتفاع 800متر، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر فتقارب ال 65كلم /س.

الرياح السطحية: جنوبية غربيّة نهاراً،جنوبية شرقية ليلاً،

الانقشاع: متوسط يسوء أحياناً.

حال البحر: متوسّط ارتفاع الموج.