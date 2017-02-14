مجلس الأمن يدين بالإجماع إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا

14 فبراير, 2017 - 8:59 صباحًا المصدر: وكالات
مجلس الأمن يدين بالإجماع إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا

أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع في اجتماع طارئ، الاثنين 13 فبراير/شباط، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا، داعيا الدول الأعضاء إلى “مضاعفة الجهود” لتطبيق العقوبات على بيونغ يانغ.

 ولم يحدد مجلس الأمن الخطوات التي ربما يتم اتخاذها، بخلاف العقوبات التي رعتها الأمم المتحدة وفرضت على كوريا الشمالية منذ 2006 بسبب تجاربها النووية والصاروخية.وتحدث البيان الذي أصدره المجلس عن تجربة صاروخية سابقة لكوريا الشمالية في 19 أكتوبر/تشرين الأول. واستنكر “أعضاء مجلس الأمن كل أنشطة الصواريخ البالستية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بما فيها عمليات الإطلاق تلك”.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي: “حان الوقت لمحاسبة كوريا الشمالية، ليس بأقوالنا وإنما بأفعالنا”.

وكان الرئيس الأمريكي قال، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي: “من الواضح أن كوريا الشمالية مشكلة كبيرة بكل تأكيد، وسوف نتعامل مع ذلك بقوة شديدة”.

وعقد مسؤولون عسكريون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مؤتمرا عبر الهاتف، الاثنين، نددوا فيه بإطلاق الصاروخ بوصفه “انتهاكا صريحا” لعدة قرارات لمجلس الأمن.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة جددت التأكيد على التزاماتها بدعم أمن كوريا الجنوبية واليابان.

وقالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ يمكن أن يصل مداه إلى أكثر من 2000 كيلومتر في حال تم إطلاقه في زاوية معتادة.

وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستنشران عتادا استراتيجيا أمريكيا في تدريباتهما السنوية المشتركة، فيما بدا أنه رد على إطلاق الصاروخ.

المصدر: وكالات
14 فبراير, 2017

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل