عون يطلب مبادرة مصرية

طغت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قضايا المنطقة أمس الأول، خصوصاً سلاح حزب الله ودوره في قتال الإرهاب في سورية على المشهد الداخلي، بينما يترقّب الوسطان السياسي والشعبي كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم في ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري وخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى الشهداء القادة الخميس المقبل.

وبعد السعودية وقطر، حطّ الرئيس عون والوفد المرافق أمس، في مصر في إطار زيارته العربية التي يستكملها اليوم بزيارة الأردن، وتوّج الزيارة بلقاء قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد في مؤتمر صحافي مشترك أنّ «العلاقات المتميزة التي تجمع لبنان ومصر تتويج للتواصل القائم بين الشعبين». ولفت السيسي الى أنّ «مصر كانت من أولى الدول التي رحّبت بقدرة اللبنانيين على التوصل الى تسوية سياسية صنعت في لبنان، بعيداً عن تدخل القوى الخارجية»، وأكد أنّ «مصر ستواصل تقديم كلّ الدعم للبنان على الصعد كلها، وهي على استعداد لدعم قدرات الجيش اللبناني ومختلف أجهزته الأمنية للوقوف ضد مخاطر الإرهاب».

وفي المقابل، دعا عون الى إطلاق مبادرة إنقاذ عربية تقوم على وضع استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب والعمل على إيجاد الحلول السياسية للأزمات الملحة في الوطن العربي، وبالأخص في سورية.

واعتبر عون أن «لا خلاص لبلدينا اللذين يفتخران بتنوّعهما الديني، ولعالمنا العربي من هذا الإجرام الإرهابي إلا بالتضامن الكامل في مواجهته، لأن الإرهاب لا يميّز بين دول وشعوب وأديان، بل يتبع عقيدة القتل والتدمير. وهي عقيدة منافية لمنطق الحياة، ولثروة الحضارة الإنسانية».

وتكتسب زيارة رئيس الجمهورية الى مصر أهمية خاصة للدور التي يمكن أن تلعبه القاهرة في حل أزمات المنطقة، لا سيما الأزمة السورية، حيث لبنان يتحمّل جزءاً كبيراً من الحرب فيها فضلاً عن دور القاهرة في حل القضية الفلسطينية التي تعني لبنان أيضاً.

وأشارت مصادر دبلوماسية لـ«البناء» الى أن «زيارة عون الى كل من مصر والأردن تندرج ضمن سياسة الانفتاح التي يعتمدها لبنان تجاه الدول العربية واستكمالاً لزيارته الخليجية الى قطر والسعودية»، لافتة الى أن «سياسة الحياد الايجابي التي تبعها لبنان تشبه سياسته في الستينيات من القرن الماضي، حيث يكون مع العرب إذا اتفقوا وعلى الحياد إذا اختلفوا».

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