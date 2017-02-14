في الحرب كل الاحتمالات مفتوحة.. درعا كمثال

تواصل قوات الجيش السوري التصدي لهجوم المجموعات المسلحة العنيف على حي المنشية في درعا وسط حالة انهيار في المعنويات لدى قادة المسلحين الميدانيين الذين لم يتمكنوا من تحقيق أهداف الهجوم.

ولم ينجح المسلحون في مباغتة الجيش السوري بهجومهم الجديد، حيث وبعد أكثر من 6 سنوات من الحرب بات الجيش السوري يدرك أن كل الاحتمالات مفتوحة.

وقد حاولت الجماعات المسلحة وأبرزها جبهة النصرة أكثر من مرة السيطرة على الحي، إلا أنها باءت جميعا بالفشل على الرغم من تفجير 3 آليات مفخخة، والزج بـ “انغماسيين” وبأكثر من 2000 مسلح في المعركة، التي استخدمت فيها مختلف أنواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة وسلاح الدبابات والقذائف المدفعيّة وراجمات الصواريخ.

ودمر الجيش السوري أكثر من آلية مفخخة قبل وصولها إلى هدفها، فيما أدت المواجهات إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 200 مسلح، كما دمر الجيش العديد من مراكز العمليات القيادية والميدانية والمدافع والدبابات وآليات النقل والأسلحة الرشاشة.

ونفى مصدر في الجيش السوري ماتناقلته تنسيقيات المسلحين عن تدمير حاجز للجيش السوري يسمى حاجز أبو نجيب مؤكداً أن لا وجود لهذا الحاجز بالأصل وإنما هي طريقتهم في رفع معنويات جمهورهم.

كما قالت مصادر أخرى أن المسلحين أجبروا المدنيين على مغادرة بلدة النعيمة ما يعني عزم المسلحين على توسيع هجومهم ليشمل محور النعيمة المتاخمة لحي المنشية.

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