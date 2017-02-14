من هم المعارضون المشاركون في اجتماع أستانا 2؟

كشفت مصادر إعلامية, عن اسماء المشاركين في اجتماع استانا 2 من ما يسمى ” المعارضات ” السورية، وذلك بحسب ما تسرب من الهيئة العليا للمفاوضات.
وهم :
1- نصر الحريري: الائتلاف المعارض
2- محمد صبرا: مستقل
3- محمد الشمالي: ائتلاف تركماني
4- فؤاد عليكو: ائتلاف كردي
5- اليس مفرج: هيئة التنسيق
6- عبد المجيد حمو: هئية التنسيق
7- نشأت طعيمة: هيئة التنسيق
8- عبد الاحد صطيفو: الائتلاف
9- خالد محاميد: منصة القاهرة
10- بسمة قصماني: مستقلة
11- علاء عرفات: منصة موسكو
أما العسكريون فهم :
1- فاتح حسون: حركة تحرير حمص – الشمال
2- بشار الزعبي: الجبهة الجنوبية – الجنوب
3- معتصم شمير: فيلق الرحمن – الجنوب
4- احمد عثمان: لواء السلطان مرد – الشمال
5- زياد الحريري: الجبهة الجنوبية – الجنوب
6- راكان ضوكان: الجبهة الجنوبية – الجنوب
7- خالد ابا: الجبهة الشامية – الشمال
8- مأمون حاج موسى: صقور الشام – الشمال
9- هيئم رحمة: فيلق الشام – الشمال
10- خالد النابلسي: الجبهة الجنوبية – الجنوب
يشار إلى أن جماعتي ” فيلق الشام ” و ” صقور الشام ” كانتا قد أعلنتا في 10 و 11 من الشهر الحالي تعليق مشاركتهما في استانة -2 وجنيف.