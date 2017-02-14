جورج بوش تبدأ حملتها ضد “داعش” انطلاقا من المتوسط

نفذت مقاتلات أمريكية انطلقت من حاملة الطائرات “جورج بوش” في مياه البحر المتوسط، غارات على أهداف لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي يوم الثلاثاء 14 فبراير/شباط، إن “الضربات عالية الدقة التي تنفذها المقاتلات انطلاقا من حاملة الطائرات “جورج بوش” المتمركزة في شرق البحر المتوسط، تواصل استعراض القدرة الهائلة ولياقة قوات البحرية العسكرية الأمريكية”.

وقال قائد الأسطول السادس للقوات البحرية :”إن حاملة الطائرات “جورج بوش”، تستطيع سحق الإرهابيين في سوريا والعراق”، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يتم من شرق البحر المتوسط وكذلك من الخليج العربي.

وتتكون المجموعة الهجومية التي تقودها “جورج بوش” من طرادات صاروخية، ومدمرات.

وقد دخلت حاملة الطائرات “جورج بوش” إلى مياه البحر المتوسط في الثاني من فبراير/شباط الجاري، ومن المتوقع أن تبقى لفترة قصيرة ثم تعود إلى قاعدتها في الولايات المتحدة.

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