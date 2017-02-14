الجيش السوري يلقن مسلحي درعا درساً لن ينسوه

بسط الجيش السوري سيطرته الكاملة على حقل حيان النفطي بريف حمص الشرقي بعد تكبيد تنظيم داعش خسائر كبيرة في الافراد والعتاد، بينما قامت وحدات الهندسة بتفكيك المفخخات والعبوات الناسفة في محيط الحقل.

وإلى درعا التي تتجه الأنظار إليها بعد شن الميليشيات المسلحة هجوماً عنيفاً، بهدف السيطرة على حي المنشية الاستراتيجي، حيث أفادت تنسيقيات المسلحين عن مقتل عدد كبير من المسلحين وجرح العشرات ضمن معركة “الموت ولا المذلة” التي اطلقتها “غرفة عمليات البنيان المرصوص”، وقد اعترفت التنسيقيات ببعض الاسماء منها:

1-“الناشط الاعلامي” عمر أحمد أبو نبوت ( درعا البلد)

2-الناشط الاعلامي عبد الله نور الدين الحريري (بصر الحرير)

3-علاء عدنان دلوع (درعا البلد)

4-أحمد قاسم المسالمة ( درعا البلد)

5-وليد محمد المفعلاني (نوى)

6-حسام فواز الجهماني ( نوى)

77-ياسين فواز الجباوي ( نوى)

وتحدثت التنسيقيات عن تعليق أعمال المشافي الميدانية والنقاط الطبية التي احدثتها لمعالجة جرحى المسلحين، بسبب اكتظاظها بالجثث والجرحى. وكان المسلحين قد أحدثوا خرقا طفيفا من جهة كتلة النجار في حي المنشية، إلا أن مصدر عسكري أكد تراجع المسلحين عن الخرق الذي أحدثوه بهمة الجيش السوري واستهدافه لهم بشكل متكرر. وشنت الطائرات الحربية الروسية غارات عدة على مراكز وتجمعات جبهة النصرة في بلدة التمانعة وقرية ترعي بريف ادلب الجنوبي فجر اليوم. بينما استهدف الجيش السوري بالقصف المدفعي مواقع المسلحين في بلدتي بيت جن والمقروصة في ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وعلى الجانب الآخر من مدينة درعا تجري اشتباكات مختلفة بين الجيش الحر من جهة وتنظيم جبهة النصرة من جهة اخرى في مدينة نوى بريف درعا الشمالي الغربي.

إلى ذلك قام عدد من مسلحي ميليشيا “جبهة ثوار سوريا” بحرق سلل اغاثية مقدمة من الامارات وذلك اثر خلاف فيما بينهم على التوزيع في مدينة القنيطرة.

وفي الختام.. أعلنت “جبهة ثوار الرقة” المنضوية ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” عن مقتل أحد مسؤوليها العسكريين المدعو “أبو عزيز” أثناء تفكيك ألغام من مخلفات تنظيم داعش في قرية الديادة في ريف الرقة الشمالي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

