بلدية الشويفات تعتذر !

أصدر المكتب الإعلامي في بلدية الشويفات بيانا جاء فيه: “شهدت الشويفات في الأشهر الأخيرة ورشة عمل واسعة في معظم طرقاتها الرئيسية والفرعية، بعد أكثر من 20 سنة على عدم تغيير شبكات المياه والعمل على شبكة الكهرباء بغية تطويرها.

واليوم تشهد المدينة هذه الأعمال، ما سيسهم لاحقا في الحد من أزمة مياه الشفة في المنازل والمؤسسات، وعليه تتقدم البلدية رئيسا وأعضاء بالإعتذار الشديد عن كل إزعاج تسببت به هذه الأعمال وقد تتسبب فيه الأسابيع القليلة الباقية، حيث أن مجابل الإسفلت لا تفتح أبوابها كالمعتاد في فصل الشتاء، والتزامات الشركات المتعهدة مع الدولة اضطرت للعمل المتواصل لغاية اليوم ولم يعد بالإمكان التوقف أو التريث بسبب هذه الإلتزامات.

تؤكد البلدية أنه في غضون أسابيع قليلة، وبعد تحسن حال الطقس، ستبدأ بتعبيد وترقيع كافة الأعمال الحفر على أن يصار في ما بعد إلى تعبييد الطرقات بأكملها.

من جهة ثانية، تود البلدية لفت نظر المواطنين والأهالي إلى أن التأخر في أعمال المرحلة الثانية لمركز الشويفات الثقافي الإجتماعي، يعود للمفاوضات الحاصلة مع الجهات التي التزمت الأعمال الهندسية والتنفيذية في المرحلة الأولى منه، والتي شارفت على النهاية قبل البدء بإعداد دفتر للشروط والإعلان عنه بالطرق القانونية المعتادة، على أن تبدأ الأعمال في المركز في أقرب وقت ممكن”.

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