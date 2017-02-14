داعش يحضر خليفة جديد.. هل مات البغدادي؟!

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، بأن معاقل تنظيم “داعش” غربي الموصل شهدت ارباكاً واضحاً بسبب الانباء عن احتمالية مقتل زعيم ” التنظيم ” المدعو الإرهابي ابو بكر البغدادي بضربة جوية غرب البلاد، فيما تحدثت القنوات الاعلامية للتنظيم عن “خليفة جديد”.

وقال المصدر، إن “حالة من الارباك تسود مسلحي تنظيم داعش في معاقله غرب الموصل بعد الانباء التي تحدثت عن احتمالية مقتل زعيم التنظيم بضربة جوية في القائم قبل يومين مع عدد من قادته في منطقة القائم غرب الانبار”.

واضاف المصدر، أن ” قنوات داعش الإعلامية سارعت الى الحديث لأول مرة بشكل واضح بان هناك خليفة بديل للبغدادي في حال مقتل الاخير”، لافتا الى أن “هذه عبارة لم تستخدم من قبل بهذا الطرح المباشر في دلالة بان هناك امر ما جرى في ضربة القائم”.

يذكر أن ضربة جوية قصفت مقر اجتماع مهم لقيادات “داعش” في القائم غربي الانبار قبل يومين اسفر عن مقتل قيادات مهمة في التنظيم وسط انباء عن اصابة البغدادي.

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