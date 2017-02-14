الجيش التركي يقول أنه عزز سيطرته على الباب

أعلنت أنقرة أن ميليشيات الجيش الحر المدعومة من قبل الجيش التركي انتزعت السيطرة “إلى حد بعيد” على مدينة الباب السورية، فيما قتل عنصر كردي بتبادل النار عبر الحدود شمال سوريا.

وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الثلاثاء 14 فبراير/شباط، أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان: “الباب باتت إلى حد بعيد تحت السيطرة. هدفنا هو منع فتح ممرات من الأراضي التي تسيطر عليها منظمات إرهابية إلى تركيا”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد صرح، الاثنين، بأن عمليات الجيش التركي في الباب على وشك الانتهاء.

من جانب آخر، أعلن الجيش التركي، في بيان صدر الثلاثاء، أن مقاتلا من الميليشيات الكردية قتل شمال سوريا بتبادل النار مع حرس الحدود التركي. وأوضح البيان أن الحادث وقع مساء الاثنين قرب الحدود التركية في منطقة نصيبين بمحافظة ماردين جنوب شرق تركيا، إذ تبادلت القوات التركية النار مع وحدات حماية الشعب الكردي عبر الحدود.

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