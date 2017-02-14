هذا ما حدث في آخر معاقل “داعش” في ريف الحسكة

نقل ناشطون موالون لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولي عن قيام التنظيم بما أسموه عرضاً عسكرياً كبيراً في بلدة مركدا بالريف الجنوبي لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وسط استنفار أمني كبير لعناصر التنظيم.

فيما نقلت مواقع كردية عما اسمته مصادر محلي من ريف الحسكة الجنوبي أن ما يسمى ب “والي” بلدة مركدة ل “تنظيم داعش” قام بجولة ميدانية على المقرات والمراكز التابعة للتنظيم والحواجز الداخلية والخارجية للبلدة

مضيفين إن العرض جاب بعشرات السيارت شوارع وأحياء بلدة مركدة بأمر من والي البلدة ليبين لسكان البلدة أن التنظيم لديه قوة عسكرية كبيرة بحسب ما يقولون بأنه نقلا عن مصادر محلية

وتجدر الإشارة إلى أن بلدة مركدة تعتبر أخر معاقل تنظيم ‹داعش› في ريف الحسكة الجنوبي حيث قام التنظيم بحفر خندق حولها تحسباً لأي هجوم