منع الاحتفال بعيد الحبّ في هذا البلد

في سابقة فريدة من نوعها , يتسابق روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السخرية من أخبار قد تكون طريفة إلى حدٍّ ما، كان آخر هذه الأخبار هو منع الاحتفال بعيد الحب أو ما يسمّى بعيد “الفالنتاين”.

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي خبر فحواه أن الحكومة الباكستانية حظّرت على المواطنين الاحتفال بعيد الحب “الفالنتاين”، وقد منعت حكومة باكستان أي مظاهر لهذا العيد سواء في الأماكن العامة أو الشوارع أو بيع أي منتج لرمزية هذا العيد.

وذكرت إحدى الصحف المحلية الباكستانية أن محكمة إسلام أباد العليا قد شرّعت إصدار حكم حظر الاحتفال بعيد الحب “الفالنتاين، وقالت إن الاحتفال بهذا العيد حرام شرعاً، ولا يمتّ للإسلام بصلة، إنّما هو عادة انتشرت بين عوام الناس، وعلى ذلك تم اتخاذ هذا الحكم من قبل المحكمة الباكستانية العليا كونه خرافة وبدعة.

كما وحُرّم على المواطنين التجمّع في المطاعم والفنادق والمحال التجارية لممارسة أي طقس من طقوس هذا العيد.

وإن السلطات الباكستانية إذ تحذر من الترويج لهذا العيد عبر وسائل الإعلام أو بأي شكل من الأشكال.

وقام بعض رجال الدين استكمالاً لقرار المحكمة بحرق هدايا العيد والصور والشعارات الملوّنة باللون الأحمر.

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