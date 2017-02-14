حمادة: دموعنا جفت وحان الوقت لنكون أوفياء

لفت وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في تصريح له من البيال للمشاركة في الذكرى الـ12 لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، الى أن “دموعنا جفت وحان الوقت لنكون أوفياء فعلا للحريري، نحن وجمهوره”، مذكرا أنه “في يوم اغتياله، آخر مشهد له كنا معا في مجلس النواب، وهو كان يخرج ليلاقي حتفه وكنا نبحث في قانون الانتخاب. وأنا طلبت منه أن يبقى، فرد قائلا: أيا كان القانون اذا الشعب معنا سنربح”.

وأضاف حمادة: “الان أذكر حلفائي وأصدقائي وليد جنبلاط وسعد الحريري، ليبقى الشعب معنا حتى نربح الانتخابات وما تخافوا من القانون”.

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