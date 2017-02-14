ايران تندّد بالعمليات الارهابية في لاهور الباكستانية

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على لسان المتحدث باسمها “بهرام قاسمي” بالعلميات الإرهابية التي طالت المسيرة الشعبية في مدينة لاهور الباكستانية وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعرب قاسمي، عن مواساته للحكومة والشعب في باكستان، مخصاً بالذكر الضحايا وذويهم في هذه الحادثة الإرهابية، وقال إن الجماعات الإرهابية ومن خلال القيام بهكذا ممارسات وحشية تنوي استهداف عزيمة وإرادة شعوب المنطقة في مكافحة الإرهاب وتجفيف جذوره.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، “نحن على ثقه بأن هذه الأحداث، بما فيها تلك التي وقعت في لاهور لن تحقق مآرب وأهداف هذه الجماعات”.

وأضاف قاسمي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف دائما إلى جانب الحكومة والشعب الباكستانيين في مكافحة الإرهاب.

هذا، وأدى انفجار انتحاري وقع أمام مبني البرلمان في ولاية بنجاب بمدينة لاهور الباكستانية، مساء أمس الاثنين، نجم عنه مقتل 15 شخصاً على الأقل، وجرح العشرات في هذه المدينة.

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