آلان عون: لا خلافات مع “المستقبل”

لفت عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون في تصريح له من البيال، قبيل مشاركته في الذكرى الـ12 لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، الى أن “مشاركتنا في هذه المناسبة الوطنية منطقية”، مشيرا الى أنه “يمكن أن يكون هناك اختلاف مع “تيار المستقبل” في بعض الامور لكن لا خلافات جوهرية”.

وذكر عون “أننا اتفقنا وقمنا بتسوية ولا أحد غير مواقفه، بل وجدنا قواسم مشتركة، ولم نخرج عن مضمون البيان الوزراي وخطاب القسم”، مشددا على أنه “ليس من الضروري أن نتبنى كل ما سيقوله رئيس الحكومة سعد الحريري في خطابه اليوم، بل هذه مناسبة وطنية ونشارك على هذا الاساس”.

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