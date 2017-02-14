آخر تطورات الوضع الميداني في المنشية بمدينة درعا

لليوم الثالث على التوالي، يواصل الجيش السوري تصديه لهجوم مجموعات “جبهة النصرة” وفصائل أخرى متحالفة معها على جبهة المنشيّة في درعا

حيث تدور اشتباكات عنيفة تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وسلاح الدبابات وسط غارات كثيفة للطائرات الحربية التي استهدفت تحركات المسلحين وتجمعاتهم.

ويفرض الجيش السوري سيطرة نارية على محاور الاشتباك ويعمد إلى التعامل مع الارهابيين برمايات نارية تناسب الموقف القتالي.

وقد كبّد الجيش السوري المهاجمين خسائر كبيرة في الارواح والمعدات منها تدمير دبابة وعدد من الاليات المجهزة برشاشات ثقيلة، ومقتل وجرح عددٍ كبير من المسلحين الذين تركوا عددا من الجثث في ارض المعركة.



واستهدفت قوات الجيش السوري براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة تجمعات المسلحين في أحياء درعا البلد، بينما نفذ سلاح الجو السوري غارات جوية على مواقع المسلحين في بلدة النعيمة في ريف درعا الشرقي.



واقرت التنسيقيات بمقتل عدد كبير من المسلحين وإصابة العشرات ضمن هذه المعركة التي أطلقوا عليها اسم “الموت ولا المذلة”، بينهم قادة ميدانيون.

وتحدثت التنسيقيات عن تعليق اعمال المشافي الميدانية والنقاط الطبية التي احدثتها لمعالجة جرحى المسلحين، بسبب اكتظاظها بالجثث والجرحى.

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