السنيورة: ذكرى الحريري تشكل موعدا لتجديد العهد

لفت رئيس كتلة “المستقبل” النائب فؤاد السنيورة في تصريح له من البيال خلال مشاركته في اذلكرى الـ12 لاغتيال رئيس الحكومة الأٍبق رفيق الحريري، الى أن “هذه السنوات الـ12 كانت صعبة جدا على كل الاصعدة، ان كان على الصعيد الشخصي، مع ان ذكراه وحضوره مستمران، لكن افتقاده أمر أساسي ومهم في حياتنا خصوصا بما كان يمثله لي وللبنان ولقضايانا العربية”.

وأشار السنيورة الى أنه “على الصعيبد العام فهذه الذكرى، وان كانت مؤلمة يجب أن تشكل لنا موعدا هاما لنجدد العهد والوعد باستمرار المسيرة التي خطها الحريري وأن ننتهزها مناسبة للعودة الى الاساس والى الاصول ولأن نصوب المسيرة والبوصلة والتمسك بالمبادئ الاساسية التي دافع عنها الحريري، فهو دافع عن الطائف وعن العيش المسترك”، معتبرا أن “هذه المناسبة هي تأكيدا جديدا نقدمه ونتمسك به بأننا باقون على العهد دون أن يشاركنا به أي أحد على الاطلاق”.

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